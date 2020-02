La città di Varese dedica una mattinata alla psicomotricità con il convegno “Il gioco che educa e cura” in programma per sabato 22 febbraio dalle ore 9 alle 13 in sala Montanari (ex cinema rivoli di via dei Bersaglieri 1).

Il tema del gioco psicomotorio sarà analizzato nelle sue funzioni di prevenzione, educazione e formazione con il contributo di esponenti di spicco della Psicomotricità a livello nazionale, autori di importanti testi di studio ed approfondimento, considerati fondamentali nella letteratura della pedagogia della Psicomotricità.

A cominciare dallo psicologo e terapista di neuropsicomotiricità nell’età evolutiva Giuseppe Nicolodi, con il compito di declinare i contributi della pedagogia della psicomotricità al disagio educativo delle istituzioni scolastiche. E del mondo della scuola ha fatto parte per anni Carla Maria Barzaghi, psicomotricista e pedagogista docente dell’Università di Genova (Dipartimento di Scienze della Formazione) che introdurrà la mattinata con “Relazioni in gioco: la psicomotricità nella teoria e nella pratica di Lapierre”.

Giocano “in casa” gli altri due relatori: Luisa Formenti, psicomotricista e insegnante di scuola primaria che affronterà il tema dei “Corpi e relazioni in gioco: gli adulti e lo spazio dei bambini” e Roberto Soru, psicomotricista relazionale e Direttore scientifico della Scuola di formazione in Psicomotricità relazionale di Varese, promotrice dell’evento che sarà coordinato dalla co-fondatrice del Centro di Psicomotricità relazionale di Varese, Liliana Maffei.

Il Convegno è rivolto a insegnanti, educatori, psicomotricisti, genitori, operatori e professionisti dell’area socio sanitaria ed è realizzato con il Patrocinio del Comune di Varese e la collaborazione dell’Ufficio scolastico provinciale

La partecipazione al convegno è gratuita, previa iscrizione compilando l’apposito modulo da richiedere a scuolapsi2018@gmail.com. (Per i docenti in servizio l’iscrizione andrà effettuata su www.scuolaesportvarese).

Per maggiori informazioni: 347 2506558.