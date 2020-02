Il “golden buzzer” di Bastianich a un giovane varesino

Un Golden Buzzer da Joe Bastianich manda direttamente alla finale di Roma del 6 marzo il Sunshine Gospel Choir.

È successo ieri sera all’Italia’s Got talent in onda su Sky. Se siete appassionati o semplicemente curiosi, dovete sapere che uno dei tre cantanti solisti che si sono esibiti è di Varese.



Si chiama Riccardo Guidotti, ha 25 anni ed è nato, “artisticamente parlando”, nel coro di voci bianche Blooming Kids di Augusto Caravati: « È stato il mio maestro di musica alle elementari a Velate – ricorda Riccardo – è stato un incontro che mi ha cambiato la vita».

Non solo Riccardo ha seguito Caravati nella sua scuola diventando poi solista dei Greensleeves all’età di 14 anni, per proseguire, a 18 anni, con la direzione di laboratori di coro gospel: « Sono rimasto affascinato dal gospel – spiega Riccardo – per l’armonia, i suoni, le emozioni che fa emergere. È un genere che l’Italia vede come semplice show, invece io ho imparato ad apprezzarne la filosofia di fondo, a fare mia la cultura americana che questo canto rappresenta. Ne ho fatto il mio stile di vita: vivere secondo gli insegnamenti del Vangelo e credere in qualcosa di superiore che ci unisce».

Sul palcoscenico del contest di Sky Riccardo è arrivato grazie alla sua scelta di trasferirsi a Torino: « In questi anni di scuola ho seguito corsi, fatto workshop. Così ho avuto modo di conoscere molti artisti. È stato durante una lezione a Varese che ho conosciuto Alex Negro che è fondatore e anima del coro. L’ho seguito a Torino dove mi sono spostato nel settembre scorso. Il Sunshine Gospel Choir è uno tra i migliori cori d’Europa».

Ieri sera è successo il miracolo: « Sapevamo che saremmo andati bene ma non immaginavamo tale successo – commenta Riccardo – È stata un’emozione enorme e Alex era entusiasta, consapevole che stiamo facendo la cosa giusta».

Accanto a Riccardo, guest star è Rosanna Russo, solista del Sunshine Gospel Choir che ha proposto una rielaborazione di Think portata al successo da Aretha Franklin.

Riccardo Guidotti, un diploma preso al Daverio Casula, ha ormai imboccato la strada del canto gospel: « Purtroppo in Italia non c’è una grande cultura per il gospel. Si considera solo come spettacolo dimenticando la cultura che rappresenta. Io vorrei continuare a impegnarmi per farlo conoscere e apprezzare. A me ha cambiato la vita e io credo ciecamente e vorrei condividere questo mio bagaglio culturale»