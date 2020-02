Incidente stradale tra Gavirate e Groppello, code sulla sulla provinciale del Lago

Un incidente stradale avvenuto poco prima delle 14 di lunedì 10 febbraio tra Gavirate e Groppello, lungo la strada provinciale 1 del Lago di varese, sta provocando difficoltà alla circolazione del traffico.

L’incidente ha coinvolto due automobili e, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze per le persone rimaste coinvolte. Sul posto è comunque giunta un’ambulanza dell’SOS di Travedona Monate per soccorrere due donne di 43 e 46 anni.

L’impatto ha provocato rallentamenti per tutto il primo pomeriggio.