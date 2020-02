Una serata per parlare di disabilità ma soprattutto di cosa significa inclusione a partire dalle esigenze di tutti i bambini. Si intitola “Inclusione sociale: un gioco da bambini” la serata promossa da Elisa, Francesco e Gloria della Cooperativa di Consumo tra Operai e contadini di Capolago e che inaugura la seconda Stagione culturale organizzata dalla cooperativa.

L’appuntamento è per lunedì 17 febbraio alle ore 19.30 al Circolo di Capolago di via Fé 21, a Varese.

Gli organizzatori, , presentano il primo evento che farà bene al Ospiti della serata saranno le mamme promotrici del “Parco Gioia”, Anita Romeo e Emanuela Solimeno che, con l’aiuto del moderatore Matteo Inzaghi (direttore di Rete 55) racconteranno come la loro esperienza di genitori si sia trasformata in determinazione per realizzare uno spazio gioco che non solo sia accessibile a tutti, ma dove tutti i bambini possano giocare insieme in autonomia.

Alla serata parteciperanno anche gli assessori comunali all’Ambiente e Sport, Dino De Simone e Roberto Molinari, con delega ai servizi sociali.

Ingresso libero e gratuito

Per maggiori informazioni cooperativacapolago@gmail.com.