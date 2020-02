Inform@Dsa, cinque anni di impegno

Cinque anni sono passati da quando una manciata di genitori si è messa in discussione e ha mosso i primi passi sul territorio luinese organizzando corsi di formazione, serate informative e tanto altro.

«Per questo «inForm@DSA LUINO APS ringrazia vivamente tutti i soci e simpatizzanti, i professionisti del settore che hanno collaborato e, soprattutto, il Comune di Brezzo di Bedero per i locali messi a disposizione».

«Senza il sostegno e la fiducia di tanti di voi non saremmo potuti arrivare dove siamo ora. Grazie per aver creduto in noi e per contribuire ancora oggi a questo meraviglioso progetto», continuano dall’associazione.

«Con piacere apriamo le porte della nostra associazione dove potrete incontrarci personalmente e conoscere i nostri attuali progetti. Vi attendiamo il 15 febbraio dalle 11.00 alle 14.00 presso la nostra Sede in via Manzoni 4 (sopra il bocciodromo) a Brezzo di Bedero per festeggiare con noi. Ricordiamo che la nostra associazione è senza fini di lucro (siamo volontari) nata con lo scopo di aiutare i ragazzi DSA (Disturbo Specifico d’Apprendimento) e le loro famiglie» concludono da Inform@Dsa.