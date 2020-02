Isola ecologica di Colmegna, via i lavori

I lavori inizieranno il 13 febbraio ed entro circa un mese potrà essere utilizzata secondo precise regole comportamentali: è la mini isola ecologica al servizio della frazione di Colmegna, una delle località a forte appeal turistico di Luino.

La notizia dell’inizio dei lavori è stata data dal Comune.

«Comunità Montana che per tutti i Comuni cura il servizio di igiene urbana sta provvedendo

complessivamente a realizzare tre mini isole, i lavori saranno realizzati dalla ditta Tecnogis di Como e la direzione è affidata all’ing Paganini di Luino; le competenze per Luino prevedono un investimento di circa euro 40.000», fa sapere l’assessore Miglio.

«Il tema della raccolta differenziata da molto tempo è riconosciuto come la strategia vincente per la salvaguardia dell’ambiente e per il contenimento dei costi da sostenere per la gestione dei rifiuti solidi urbani; quel tema oggi è da pensare come una filiera che parte dagli imballaggi, passa dalle politiche dei consumi, quindi dall’attenzione, dalla sensibilità per la differenziazione del prodotto rifiuto e poi al trattamento per assicurare la maggiore percentuale possibile di riciclo delle materie. È l’applicazione pratica di quella che viene definita “economia circolare” dove la virtuosità si misura non solo e tanto nella percentuale di differenziazione dei rifiuti ma soprattutto nella qualità del prodotto differenziato; quell’indice di virtuosità diciamo pure che è assimilabile al grado di evoluzione civile e sociale di una Comunità», continua Miglio.

«La frazione di Colmegna da tempo è servita da un luogo di conferimento differenziato dei rifiuti proprio per agevolare la cosiddetta “popolazione fluttuante”, gli abitanti della seconda casa la cui presenza non sempre collima con i giorni della raccolta porta a porta rischiando così di esporre il prodotto differenziato per giornate intere e ben oltre le finestre temporali previste dal regolamento. Quel luogo attrezzato per la raccolta è però spesso soggetto a conferimenti non corretti e utilizzato non solo da chi effettivamente ne dovrebbe usufruire: nel tempo è capitato di registrare spiacevoli fenomeni di deposito incontrollato di rifiuti cui non risulta semplice risalire all’identità di coloro che sgarrano».

«Ecco quindi che dopo molti incontri, studi e approfondimenti tecnici, di intesa con Comunità Montana è stato individuato un nuovo punto nel parcheggio di Colmegna, di recente realizzazione da parte del Comune di Luino ove ricavare una cosiddetta “mini isola ecologica” secondo standard dimensionali e caratteristiche di legge con videosorveglianza e accesso controllato. Sarà quindi possibile accedervi solo da parte di coloro che ne avranno titolo cui sarà consegnata apposita scheda magnetica», concludono dal Comune.