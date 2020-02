L’Honved ferma in via precauzionale mister Sannino

In Italia, soprattutto in Lombardia, il Coronavirus sta influenzando le vite di tante persone, in ambito lavorativo e sportivo. (Foto Facebook – Budapest Honvéd FC)

La percezione che hanno all’estero di ciò che sta accadendo nel nostro territorio è a volte fuorviante. A dimostrazione due episodi: i giocatori del Ludogorets arrivati a Malpensa indossando mascherina e guanti, e l’Honved – squadra ungherese – che ha fermato precauzionalmente il proprio allenatore Giuseppe Sannino, che risiede a Varese, perché nei giorni scorsi è stato in Italia.

La società, con un comunicato stampa, ha spiegato che è uno stop precauzionale per il mister ex Varese, per «difendere i propri tifosi, giocatori e colleghi del club».

L’Honved ha inoltre spiegato: «La sostituzione di Giuseppe Sannino e del suo vice Alessandro Recenti è necessaria perché potrebbero essere entrati in contatto con persone che vivono in aree sigillate dal coronavirus. I professionisti italiani non mostrano alcun sintomo, ma non visiteranno il centro di allenamenti della squadra fino a quando non avranno svolto una consulenza medica poiché le autorità italiane hanno introdotto misure precauzionali e non saranno presenti per la partita di sabato».

Giuseppe Sannino, assieme al suo vice Alessandro Recenti, riprenderà il posto in panchina dopo essersi sottoposto ai controlli medici. Per la prossima gara di campionato dell’Honved, prevista per sabato, l’allenatore sarà István Pisont, tecnico delle giovanili e leggenda della squadra magiara.