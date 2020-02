Una maglia azzurra per il saronnese Arrius

Da Saronno a Minsk, per vestire la maglia azzurra. È la bella parabola che si troverà a vivere nei prossimi giorni Alessandro Arrius, promessa dell’atletica leggera italiana, convocato per la prima volta in Nazionale per un incontro che si terrà nella capitale bielorussa tra martedì 25 e mercoledì 26 febbraio.

Arrius, 18 anni, è uno specialista delle prove multiple, è in forza all’OSA Saronno (la stessa società che ha lanciato in orbita l’ostacolista Lorenzo Perini) ed è stato chiamato a fare parte della selezione Under 20 che comprende 27 atleti, di cui 13 maschi e 14 femmine. La gara internazionale indoor di Minsk è il primo grande appuntamento dell’anno per questa categoria di età: il clou è atteso a luglio con i Mondiali di Nairobi in Kenia.

Il giovane saronnese prenderà parte alla gara dell’eptathlon: nella prima giornata disputerà i 60 piani, il salto in lungo, il getto del peso e il salto in alto; nel secondo giorno invece ci saranno i 60 ostacoli, il salto con l’asta e i 1000 metri. In questa stagione Arrius ha già ottenuto un primato personale nell’eptathlon indoor a Padova, con 5.108 punti.

Ben dodici le nazionali iscritte alla gara: oltre all’Italia e alla Bielorussia ci sono anche Azerbaigian, Estonia, Israele, Kazakistan, Lettonia, Lituania, Polonia, Spagna, Turchia e Ucraina.