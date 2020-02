Marchirolo ha un nuovo sindaco ed ha undici anni

È cominciato tre fa anni il percorso di educazione civica che ha portato all’elezione, giovedì 20 febbraio, del Consiglio e del primo Sindaco dei Ragazzi di Marchirolo.

Presentato ufficialmente sabato 22 febbraio, durante il consiglio comunale “dei grandi” il neoeletto sindaco dei Ragazzi Filippo Gilardi insieme a tutta la squadra della maggioranza e dell’opposizione.

È questo il traguardo, ma anche il nuovo punto di partenza, di una strada fatta di educazione civica e di studio dei diritti dei bambini e delle bambine percorsa insieme a Martin Stigol (attore e insegnante del Progetto Zattera Teatro), che ha portato i ragazzi dentro al funzionamento della democrazia rappresentativa e al suo significato.

“Tutto ciò è stato possibile grazie alla forte sinergia che si è venuta a creare fra la scuola e l’amministrazione in questi anni, – spiega una delle docenti di lettere delle classi coinvolte Patrizia Fasulo – e che ha portato a momenti importanti vissuti con grande partecipazione dai ragazzi, come per esempio la Marcia Per i Diritti dei Bambini”.

L’elezione è avvenuta in seguito alla presentazione di ben cinque liste per le tre sezioni delle classi prime dell’istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII, che già dai nomi lasciavano trasparire la serietà con cui i ragazzi si sono cimentati nell’antica arte della politica: “Salvaguardia Per La Scuola”, “Marchirolo Per Il Futuro” sino alla più internazionale “The Specialists”.

Un sistema proporzionale abbastanza complesso “che garantisse la presenza importante delle minoranze, e quindi di tutte le liste partecipanti”, spiega il consigliere comunale con delega alla cultura e promotore dell’iniziativa Stefano Bozzolo, “ha permesso di scegliere i consiglieri e il Sindaco all’interno della rosa dei candidati. La cosa bella è che dalle votazioni sono uscite le quote rosa perfettamente rispettate , grazie alla presenza di sei ragazze e sei ragazzi ai banchi del comune”. Come dire, da questi ragazzi abbiamo da imparare.

“Ci è piaciuto molto il percorso intrapreso”, “adesso aspettiamo di sapere chi avrà le deroghe” e “ma noi lo possiamo far cadere, il sindaco?” sono alcune delle (simpatiche) impressioni emerse dai ragazzi, mentre il neosindaco Gilardi dichiara “La cosa che più mi è piaciuta del programma è la volontà di istituire una giornata per la raccolta dei rifiuti in paese”. Altri punti emersi un po’ da tutte le liste sono la richiesta di una maggiore attenzione agli spazi esterni, alla raccolta differenziata, la creazione di un laboratorio di scienze e di una pista ciclabile che conduca a scuola.

Non resta che augurare un ottimo lavoro al giovane sindaco e a tutti i consiglieri, che sia l’inizio di un percorso durato all’insegna della partecipazione.