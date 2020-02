Meeting “Città di Tradate”, festa in casa PolHa

Il MioClub di Tradate ha ospitato – nel pomeriggio di domenica 9 febbraio – il 13° Trofeo Città di Tradate di nuoto, manifestazione utile anche come qualificazione per i campionati italiani FINP, quelli dedicati al nuoto paralimpico. Un centinaio gli atleti in gara grazie alla regia della PolHa Varese che, a livello di risultati, ha fatto la parte del leone.

La “PolHa Gialla”, team composto dagli atleti più grandi, ha vinto la classifica a squadre (erano presenti 18 società di Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna) davanti alla “PolHa Verde” e alla Polisprtiva Bresciana; nono posto invece per le cosiddette “Cuffie Colorate”, la formazione paralimpica che fa capo alla Pro Patria Busto. Nel complesso, sono stati numerosi i risultati utili ai nuotatori per ottenere il pass agli assoluti tricolori.

Il pomeriggio tradatese è stato ravvivato anche dalle sfide dirette tra due delle stelle della PolHa e della nazionale italiana: Simone Barlaam e Federico Morlacchi si sono misurati a più riprese su diverse distanze alternandosi sul primo gradino del podio. A fine manifestazione è stato lo stesso Morlacchi a consegnare la canottiera delle staffette alla presidente del club, Daniela Colonna Preti, a nome dei compagni di squadra.

Oltre alla classifica di società, al termine della giornata sono state stilate anche le classifiche dei master e dei “futuri campioni”. Nel primo caso medaglie d’oro per Stefano Pozzon e Jessica Yelverton della PolHa nelle categorie M30 e per Enrico Ariano (Phb Bergamo) e Cristina Albicini (Pol. Bresciana) nelle gare M40. Tra i futuri campioni, vittorie nella categoria ragazzi per Erica Bistoletti (PolHa) e Massimo Resta (Dlf Sport Bologna) e nella categoria esordienti per Adlin Cika e Tommaso Morandi (Polha).

In vasca anche gli atleti del Centro di Avviamento allo sport della PolHa e del progetto “Sport Si Può”: la batteria dimostrativa è stata appannaggio di Andrea Castelli di Tradate.