Il parcheggio della stazione “prende forma”

Proseguono a ritmo serrato i lavori di riqualificazione del parcheggio davanti alla stazione di Gazzada Schianno, volti a riqualificare la zona del piazzale Don Stoppani, il parcheggio a lungo termine della stazione e la via Italo Cremona.

Le opere riguardano l’esecuzione di opere di integrazione alla stazione ferroviaria RFI, muri, cancelli, recinzioni e dissuasori, ed alcune sistemazioni di recinzioni per adeguamento delle proprietà private rispetto al nuovo marciapiede».

Ecco che cosa prevede il progetto: riordino funzionale ed estetico del parcheggio asfaltato esistente con definizione degli stalli e rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Creazione di 26 posti auto di cui 2 per disabili, 4 posti per motoveicoli e un’area per deposito delle biciclette.

Sarà poi realizzato un attraversamento pedonale, con due aree per la sosta breve per permettere di caricare e scaricare le persone. Creazione di percorsi protetti pedonali in autobloccante; recupero della pensilina che ripara l’area delle biciclette e successivo riposizionamento in area più centrale di più facile accesso; realizzazione di arredo urbano, aiuole a verde, piantumate con essenze che necessitano di poca manutenzione nel tempo. Realizzazione di nuova illuminazione pubblica con apparecchi a led per un risparmio energetico.

Questo è quel che tutti potranno notare ma ai lavori di ristrutturazione e di riqualificazione si aggiungeranno quelli strutturali: sarà sistemato il fondo del parcheggio, riordinato il verde esistente, realizzate nuove caldatoie allacciate alla fognatura esistente e rifatta la segnaletica orizzontale verticale.