Lavori in corso, chiuso un tratto di via Italo Cremona

La prima parte dei lavori per riqualificare alcune zone del paese è arrivata quasi a conclusione. Da domani, giovedì 27 febbraio, la via Italo Cremona sarà chiusa per 10 giorni per completare i lavori stradali a partire dal benzinaio sino al passaggio a livello.

Le tre fermate degli autobus che si trovano sulla via saranno sostituite dall’unica fermata che si trova su via Matteotti all’incrocio con via Italo Cremona.

Ecco che cosa prevede l’ordinanza:

temporanea sospensione della normale circolazione di tutti i veicoli lungo il tratto di via Italo Cremona compreso tra l’intersezione con via Morazzone (Sp20) ed il civico numero 1, escluso la popolazione residente, con libero accesso al distributore di carburante Tamoil provenendo da via Adua/via R. Sanzio.

La temporanea istituzione di senso unico alternato, regolato da semaforo di cantiere, all’intersezione tra la via Adua e la via Italo Cremona/via San Giorgio.

L’impresa dovrà garantire, in tutta sicurezza, il transito ai pedoni mediante un percorso appositamente creato e delimitato.

L’ordinanza verrà resa nota all’utenza mediante collocazione di apposita idonea segnaletica ad alta visibilità di “lavori in corso” – “inizio e fine cantiere” – “strada chiusa” – “andamento stradale e chiusura” “riduzione di velocità” e le idonee deviazioni in formato ben visibile all’intersezione tra la Via Morazzone e la SP n. 57 – lungo la SP n. 57 – Via Morazzone SP n. 20 – Via per Lozza – Via Adua – Via I.Cremona.

“Quando l’impresa asfalterà quel tratto di via Italo Cremona, provvederemo ad asfaltare anche il parcheggio della stazione – spiega l’assessore Roberto Carimati – A quel punto anche i lavori in quella zona, saranno terminati e i pendolari potranno riprendere ad utilizzare l’area per lasciare l’auto prima di prendere il treno”