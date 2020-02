Il pedibus cresce: si sperimenta la nuova “stazione”

Inaugurata ieri, venerdì 14 febbraio, una nuova tratta per il Pedibus della primaria di Comerio, grazie anche alla disponibilità degli insegnanti a vestire i panni di volontari per accompagnare i bimbi a scuola.

L’istituto comprensivo Campo dei Fiori ha aderito da tempo al progetto Green school anche in materia di mobilità sostenibile e con la collaborazione del Comune di Comerio. L’obbiettivo è contribuire a ridurre la produzione di CO2 e per questo i piccoli alunni delle elementari da anni sono invitati ad utilizzare il Pedibus, servizio attivo ogni mattina per raggiungere comodamente la scuola passeggiando, a partire dal parco giochi di via Sacconaghi,

L’idea è ora sperimentare un’estensione del pedibus, con l’aiuto dei docenti. Dopo il risultato positivo del 14 febbraio, l’iniziativa sarà riproposta anche il 6 marzo, in occasione di M’illumino di meno, la giornata del risparmio energetico. Quel giorno il pediubus partirà puntuale, sempre alle ore 7.45 da due “stazioni”: oltre che dal parco giochi di via Sacconaghi anche dal nuovo parcheggio di fronte alla pizzeria Cavour.

Da qui i bambini raggiungeranno la scuola a piedi accompagnati dai volontari e dagli insegnanti.