I pizzoccheri a Gorla Maggiore battono il Coronavirus

A Gorla Maggiore domenica scorsa si è respirata un po’ di serenità, grazie all’iniziativa lanciata dall’associazione Spazio Zero.

Nonostante i timori per l’allarme Coronavirus, infatti, i gorlesi hanno risposto all’appello del gruppo e hanno partecipato alla Pizzoccherata in compagnia.

A distanza di una settimana gli organizzatori si sono soffermati a stilare in bilancio della giornata e per ringraziare tutti: «Il bilancio post-evento di PizzoccheriAmo 2020, organizzato lo scorso 23 febbraio dai ragazzi dell’associazione Spazio Zero, è positivo – dicono – L’emergenza Coronavirus ha portato ad una ventina di forfaits, fortunatamente ricompensati da un numero inaspettato di asporti e consegne a domicilio. Alessio, a bordo di un’Ape car rossa targata “Spazio Zero Delivery”, è stato sommerso da cento doggy bags contenenti fumanti porzioni di pizzoccheri».

La curiosità per il simpatico metodo di consegna ha superato anche i confini del paese: «Alcune richieste, purtroppo declinate, sono persino giunte da Cassano Magnago, Busto Arsizio e Malnate. Il pranzo in Area Feste, iniziato alle 13, si è prolungato fino alle 17 terminando con la premiazione a base di bisciole e passiti del quiz a squadre. Il team, quest’anno arrivato stabilmente a circa 15 volontari attivi, ringrazia i coraggiosi partecipanti e i nuovi soci».