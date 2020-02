I pizzoccheri viaggiano in Apecar

Un’apecar rossa che sfreccerà per le vie di Gorla Maggiore con un carico di fumanti pizzoccheri. La geniale e simpatica trovata è dei fantasiosi ragazzi di Spazio zero, giovani gorlesi che da anni si impegnano per regalare ai propri concittadini momenti di festa e condivisione. Il prossimo appuntamento sarà il 23 febbraio prossimo, con la terza edizione di PizzoccheriAMO, a partire dalle 12.30 con i re della tradizione valtellinese protagonisti all’area feste.

Spazio zero scalda nuovamente l’inverno di Gorla Maggiore – e del resto della valle Olona – con un suo cavallo di battaglia, dopo lo straordinario successo dell’iniziativa “Babbo Natale dai tuoi bimbi’ ” scrivono gli organizzatori in una nota. Per chi vorrà assaggiare le golose proposte, saranno disponibili anche le opzioni menù bambino, home delivery – a bordo dell’Ape car rossa – e asporto (per i non residenti). Attraverso i social, l’associazione sta promuovendo da tempo l’evento, ottenendo fin da ora una grande attenzione da parte dei gorlesi: stanno già arrivando numerose le prenotazioni per il pranzo e la consegna a domicilio per l’ultima domenica del mese.

La festa proseguirà poi con un momento di divertimento per tutti i presenti all’area feste: alle 15 ci sarà un quiz a squadre, con premi finali.

L’associazione invita tutti a seguirli sul loro sito https://www.spazio-zero.org/ e la loro pagina Facebook SpazioZero Gruppo Giovani. . Per prenotare il servizio di home delivery e vedersi arrivare a casa l’ape car rossa è obbligatoria la prenotazione tramite WhatsApp (Mattia) al 346 213 0242.