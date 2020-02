Pulizie di primavera al Fontanile con il Museo Fisogni

Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno il Museo Fisogni di Tradate organizza una “Domenica verde” dedicata alla pulizia della zona del Fontanile.

L’appuntamento è per domenica 23 febbraio alle 9.00/9.30 al Museo per una colazione offerta; alle ore 9.45 ci si sposta per iniziare l’attività di pulizia, fino alle 13.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Tradate e dell’Assessorato all’ambiente e con la collaborazione di Seprio Patrimonio Servizi, della Protezione civile, della Croce rossa e con il sostegno del MotoClub Abbiate Guazzone, di Legambiente e del gruppo Scout Tradate 1.

Gli organizzatori raccomandano un abbigliamento comodo, con guanti e scarpe da lavoro o stivali.

Iscrizione gratuita a fisogni@museo-fisogni.org e al 371 3354715.