Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, le informazioni del Comune

In vista del referendum sul taglio dei parlamentari del 29 marzo prossimo l’amministrazione comunale informa gli elettori del Comune di Busto Arsizio a controllare che la propria tessera elettorale non abbia esaurito i diciotto spazi riservati alla certificazione dell’avvenuta partecipazione alle votazioni, ciò al fine di evitare lunghe code d’attesa negli uffici nei giorni immediatamente precedenti o coincidenti a quelli delle relative consultazioni.

In caso di tessera esaurita, l’elettore dovrà presentarsi personalmente, o tramite persona delegata, all’ufficio elettorale comunale in via F.lli d’Italia 12, con la propria tessera, che verrà presa in visione dal personale dell’ufficio prima del rilascio immediato di quella nuova.

Nota: per essere ammessi al seggio è sufficiente che sia presente anche un solo spazio disponibile sulla tessera elettorale.

Orari di apertura:

– lunedì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30;

– martedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30;

– apertura straordinaria venerdì 27 e sabato 28 marzo 2020 dalle ore 8.30 alle ore 18.00; domenica 29 marzo dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Per gli elettori affetti da infermità, che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione, possono esercitare il diritto di voto presso il proprio domicilio.

A tal fine, l’interessato dovrà presentare all’Ufficio Protocollo del Comune, entro lunedì 9 marzo 2020:

– una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, recante l’indicazione dell’indirizzo di questa e, possibilmente, un recapito telefonico;

– copia della tessera elettorale;

– idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’A.S.L.