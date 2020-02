Sei reti con vista sui playoff: i Mastini espugnano Pergine

Secondo posto in campionato messo in cassaforte dai Mastini Varese, eccellenti nell’andare a vincere il match infrasettimanale con il Pergine, diretto inseguitore in classifica della formazione giallonera.

La squadra di Da Rin, decisamente rimaneggiata (tre linee d’attacco, rientrato però Schina in difesa), non si è sottratta alla battaglia con le Linci e sono risaliti sul pullman diretto in Lombardia con 6 reti segnate (a 4) e un bottino pieno, di tre punti, che leva ogni dubbio su quale sia la prima antagonista del Merano, stavolta dilagante ad Appiano (1-9).

A svoltare la partita ci ha pensato un ottimo terzo centrale: il parziale di 3-1 inflitto dai Mastini ai padroni di casa ha indirizzato il match che il Pergine, apparso piuttosto nervoso, ha provato a ribaltare nel finale, approfittando di qualche sbavatura dei varesini, fors’anche appannati per via delle rotazioni ridotte. Ma ai trentini non è bastato per capovolgere il risultato, maturato grazie alle due doppiette messe a segno da Perna (orfano dei compagni di linea consueti, Franchini e Marcello Borghi) e Ross Tedesco e ai gol “singoli” di Ilic e Piroso.

Primo tempo in parità: Linci abili ad andare subito in vantaggio con Hood ben servito da Buonassisi, Mastini bravi a riacciuffare i padroni di casa con una rete di Perna pochi minuti dopo, durante un buon momento dei biancorossi locali.

A dare il primo vantaggio al Varese è stato Ilic cui ha risposto subito il solito Buonassisi, prima della bagarre (24.14) che ha coinvolto Piroso (2+2), Damin (10+2) e soprattutto Marano (penalità partita) A questo punto è salito in cattedra Ross Tedesco che prima ha siglato il 2-3, poi in superiorità ha servito il poker in mezzo a numerose penalità.

Sotto 2-4 al secondo intervallo il Pergine ha provato ad aumentare la pressione ma la retroguardia del Varese ha retto davanti a Tura. Poi, con Schina in panca puniti, è arrivato addirittura il gol in shorthand, merito di Piroso in contropiede. Gialloneri avanti di 3 reti e in controllo fino ai 5′ finali quando la stanchezza si è fatta sentire: Valorz e Franza ne hanno approfittato e così le Linci sono risalite sino al 4-5, ma quando coach Rich ha tolto Quagliato per avere l’uomo in più sul ghiaccio, è toccato a Perna infilare la gabbia sguarnita e mettere fine alla gara.

Sabato si torna sul ghiaccio con l’ultimo match di stagione regolare: si gioca in via Albani con i Mastini che ospiteranno la Valpe, sconfitta in casa dal Bressanone. Squadre sul ghiaccio alle 18,30 e poi, tra una settimana, via al gran ballo dei playoff.

PERGINE SAPIENS – MASTINI VARESE 4-6 (1-1; 1-3; 2-2) RETI: 2’24” Hood (P – Buonassisi), 5’40” Perna (V – Vanetti, Ross Tedesco), 22’01” Ilic (V – M. Mazzacane), 23’09” Buonassisi (P – Hood, Reffo), 31’45” Ross Tedesco (V – Vanetti, Perna), 36’04” Ross Tedesco (V – Vanetti), 44’01” Piroso (V), 55’51” Valorz (P – Foltin), 58’03” Franza (P -Lombardi), 58’34” Perna (V – Schina, Ross Tedesco).

VARESE: Tura (Menguzzato), Schina, Caranci, Cecere, E. Mazzacane, Ilic, Perna, Ross Tedesco, Vanetti, Andreoni, M. Mazzacane, P. Borghi, Piroso, Privitera, Odoni. All. Da Rin.

ARBITRI: Gruber ed Egger (Plancher, Fleischmann).

IHL – MASTER ROUND

RISULTATI (9° turno): Appiano – Merano 1-9; Pergine – Varese 4-6; ValpEagle – Bressanone 2-4.

CLASSIFICA: Merano 37; VARESE 34; Pergine 25; Bressanone 22; ValpEagle 20; Appiano 17.