Mastini, fatica premiata: Varese torna da Pergine con tre punti

Varese vince (6-4 a Pergine), ma non convince o almeno non del tutto, male i primi due periodi, ottimo il terzo. Quello che è mancato è la convinzione di essere superiori agli avversari, mettendo sul ghiaccio per 40 minuti una incisività quando sarebbe servito, ad esempio in occasione della doppia superiorità quando in cinque contro tre, i Mastini nella prima parte di gara sono stati incapaci di impostare una vera manovra offensiva al cospetto, con tutto il rispetto per Pergine, di una squadra di medio-bassa classifica.

Poi si è vinto, e questo è quello che conta soprattutto ai fini di una classifica che ora sorride a Varese, per un secondo posto che fa ben sperare, tutto questo però con tanta, troppa fatica. Poca incisività dicevamo, ma anche una scarsa proattività quando serviva spingere e chiudere le manovre offensive, tutti segnali che confermano la doppia anima di una squadra che lontano dall’Acinque Ice Arena stenta a decollare.

Da Rin ci prova, va detto, e per il power play che non funziona, mischia talmente tanto le carte da attingere dal rugby, scegliendo di schierare a turno i piloni Matonti e Re da davanti al portiere avversario, manovra che sembra portare frutti, ma osservando in maniera analitica le azioni si nota una pericolosa mancanza di geometrie, quelle che appunto dovrebbero portare il disco in porta.

No, non è tutto negativo s’intenda, ma una bella squadra come Varese deve mettere sul ghiaccio qualcosa in più, e la cosa che lascia l’amaro in bocca è che, quando i Mastini decidono di spingere, lo fanno ed anche bene e lo dimostrano nella seconda parte del terzo periodo. Sempre a favore dei gialloneri c’è da segnalare che il gol del 4 a 3 di Pergine si configura nell’apoteosi dell’irregolarità, essendo stato segnato di pattino, da li forse qualcosa si è mosso ed il cuore giallonero ha cominciato a battere sopra i 100 bpm al minuto, mettendo alle corde le Linci, Marcello Borghi in slalom, pareggia le sorti, Denis Perino bravo a raccogliere un ottimo disco servito da Bastille fa il 5 a 4 e altri 3 minuti dopo Marco Matonti a porta vuota segna il gol del definitivo 6 a 4.

Si è rischiato molto, troppo, ma, cosa assolutamente importante e prioritaria, si torna dal Trentino con il bottino pieno.

HOCKEY PERGINE SAPIENS – HCM VARESE 4-6 (1-2, 3-1, 0-3)

Reti: 2’23” Meneghini (P- Bitetto, Lacedelli), 16’04” Bastille (V- Terzago, Matonti M.), 17’51” Venturi (V), 27’13” Lacedelli (P- Meneghini, Bitetto), 29’23” Emoff (P- Liprandi, Bitetto), 37’43” Perino (V- Schina, Terzago), 39’50” Covi (P- Marcazzan, Meneghini), 53’39” Borghi M. (V- Makinen, Mazzacane M.).

Pergine: Zanella (Steiner); Marchetti, Lacedelli, Bitetto, Gasperetti, Meneghini; Alessandro Ambrosi, Marcazzan, Pilser, Covi, Cristellon; Liprandi, Foccoli, Viliotti, Emoff; Frisanco, Flessati, Giovannini. Coach: Visnak

Varese: Filippo Matonti (Pavanello); Schina, Re, Piroso, Michael Mazzacane, Marcello Borghi; Makinen, Crivellari, Perino, Terzago, Bastille; Erik Mazzacane, Bertin, Venturi, Pietro Borghi, Fornasetti; Marco Matonti, Peterson. Coach: Massimo Da Rin

Arbitri: Alessio Bedana, Patrick Theo Gruber (Alessandro De Pol, Andrea Carrito).

Note. Penalità: P 10’, V 6’. Superiorità: P 0/3, V 1/5. Spettatori: 200