Mastini, fatica premiata: Varese torna da Pergine con tre punti
Gara altalenante per i gialloneri che vincono senza brillare ma aggiungono un bottino pieno alla classifica
Varese vince (6-4 a Pergine), ma non convince o almeno non del tutto, male i primi due periodi, ottimo il terzo. Quello che è mancato è la convinzione di essere superiori agli avversari, mettendo sul ghiaccio per 40 minuti una incisività quando sarebbe servito, ad esempio in occasione della doppia superiorità quando in cinque contro tre, i Mastini nella prima parte di gara sono stati incapaci di impostare una vera manovra offensiva al cospetto, con tutto il rispetto per Pergine, di una squadra di medio-bassa classifica.
Poi si è vinto, e questo è quello che conta soprattutto ai fini di una classifica che ora sorride a Varese, per un secondo posto che fa ben sperare, tutto questo però con tanta, troppa fatica. Poca incisività dicevamo, ma anche una scarsa proattività quando serviva spingere e chiudere le manovre offensive, tutti segnali che confermano la doppia anima di una squadra che lontano dall’Acinque Ice Arena stenta a decollare.
Da Rin ci prova, va detto, e per il power play che non funziona, mischia talmente tanto le carte da attingere dal rugby, scegliendo di schierare a turno i piloni Matonti e Re da davanti al portiere avversario, manovra che sembra portare frutti, ma osservando in maniera analitica le azioni si nota una pericolosa mancanza di geometrie, quelle che appunto dovrebbero portare il disco in porta.
No, non è tutto negativo s’intenda, ma una bella squadra come Varese deve mettere sul ghiaccio qualcosa in più, e la cosa che lascia l’amaro in bocca è che, quando i Mastini decidono di spingere, lo fanno ed anche bene e lo dimostrano nella seconda parte del terzo periodo. Sempre a favore dei gialloneri c’è da segnalare che il gol del 4 a 3 di Pergine si configura nell’apoteosi dell’irregolarità, essendo stato segnato di pattino, da li forse qualcosa si è mosso ed il cuore giallonero ha cominciato a battere sopra i 100 bpm al minuto, mettendo alle corde le Linci, Marcello Borghi in slalom, pareggia le sorti, Denis Perino bravo a raccogliere un ottimo disco servito da Bastille fa il 5 a 4 e altri 3 minuti dopo Marco Matonti a porta vuota segna il gol del definitivo 6 a 4.
Si è rischiato molto, troppo, ma, cosa assolutamente importante e prioritaria, si torna dal Trentino con il bottino pieno.
HOCKEY PERGINE SAPIENS – HCM VARESE 4-6 (1-2, 3-1, 0-3)
Reti: 2’23” Meneghini (P- Bitetto, Lacedelli), 16’04” Bastille (V- Terzago, Matonti M.), 17’51” Venturi (V), 27’13” Lacedelli (P- Meneghini, Bitetto), 29’23” Emoff (P- Liprandi, Bitetto), 37’43” Perino (V- Schina, Terzago), 39’50” Covi (P- Marcazzan, Meneghini), 53’39” Borghi M. (V- Makinen, Mazzacane M.).
Pergine: Zanella (Steiner); Marchetti, Lacedelli, Bitetto, Gasperetti, Meneghini; Alessandro Ambrosi, Marcazzan, Pilser, Covi, Cristellon; Liprandi, Foccoli, Viliotti, Emoff; Frisanco, Flessati, Giovannini. Coach: Visnak
Varese: Filippo Matonti (Pavanello); Schina, Re, Piroso, Michael Mazzacane, Marcello Borghi; Makinen, Crivellari, Perino, Terzago, Bastille; Erik Mazzacane, Bertin, Venturi, Pietro Borghi, Fornasetti; Marco Matonti, Peterson. Coach: Massimo Da Rin
Arbitri: Alessio Bedana, Patrick Theo Gruber (Alessandro De Pol, Andrea Carrito).
Note. Penalità: P 10’, V 6’. Superiorità: P 0/3, V 1/5. Spettatori: 200
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.