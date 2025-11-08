I Mastini cercano conferme in trasferta: test a Pergine per i gialloneri

Trasferta trentina per i Mastini, a Pergine, paese di 20mila abitanti incastonato tra montagne maestose e tradizioni profonde, che l’hockey su ghiaccio lo conosce bene e non solo per successi piuttosto recenti in coppa e campionato, proprio ai danni di Varese.

Quella di stasera (sabato 8 novembre, ingaggio alle ore 18,45) non è solo l’undicesima giornata di IHL, ma un importante test per valutare se la messa a punto della squadra, davvero difficile da battere in casa ma assolutamente vulnerabile in trasferta, porterà i risultati sperati. L’avversario, molto talentuoso ma con la metà dei punti e dei gol realizzati di Varese, è abbordabile, anche se ignorare la pericolosità del soffio delle Linci potrebbe essere fatale.

Test importante anche perché, se l’obiettivo rimane nella parte alta della classifica, l’imperativo è trovare continuità e soprattutto quella dose di cinismo necessario per fare punti anche lontano dal proprio pubblico. Entrare sul ghiaccio con il pattino giusto è certamente la strategia migliore, l’imperativo quindi è fare bottino già nel primo periodo, visto che statisticamente i gialloneri sembrano soffrire situazioni in esterna dove si accumula uno svantaggio in termini di score e si è costretti ad inseguire.

Affrontare Pergine ha sempre un sapore speciale, lombardi e trentini giocano un hockey molto bello, privo di fronzoli: due squadre simili anche se sulla carta molto diverse, con Varese che punta molto sull’esperienza in funzione di una media età piuttosto elevata, al cospetto dei trentini che proseguono nel progetto votato alla linea verde, puntando tutto sui giovani per una situazione che ne farà nei prossimi anni una delle squadre migliori del torneo.

Occasione quindi da non perdere e non solo per fare punti, ma soprattutto per dimostrare che il nuovo capitolo è iniziato, lasciandosi alle spalle l’ombra delle ultime delusioni stagionali in trasferta, anche perché sbagliare a questo punto della stagione inizia a non diventare un’opzione.

All’appello mancheranno Pisarenko, impegnato con la sua nazionale (al suo posto il giovane Pavanello) e Tilaro. Ma Da Rin ha ugualmente una rosa importante a cui attingere in tutti i ruoli.

ALLA BALAUSTRA

