Varese News

Sport

Mastini, testa a testa a Pergine: gialloneri sconfitti ai rigori

Partita alla pari tra gialloneri e Linci con la squadra di Matikainen che rimonta lo svantaggio, passa a condurre ma chiude 2-2 i tempi regolamentari. Agli shootout decide Bitetto. Varese quarta a una giornata dalla fine

alessio piroso mastini varese hockey

I Mastini cedono alla lunghissima distanza: dopo una partita giocata a testa alta la squadra di Matikainen perde solo ai rigori (3-2) a Pergine contro la formazione che – a detta di molti – è la più in forma della IHL in questo momento.

Bicchiere mezzo pieno, quindi? Sì, anche se il liquido all’interno ha una punta di amaro: Varese, sotto nel primo periodo di un gol, era riuscita a ribaltare il punteggio grazie alle reti di Tilaro e del solito Bastille, ma a 10′ dalla sirena finale ha subito il pareggio di Meneghini. L’overtime non ha dissipato i dubbi su chi dovesse vincere, con i gialloneri che erano partiti in powerplay ma poi sono stati caparbi a reggere anche con l’uomo in meno nel prolungamento a causa dei 2′ presi da Maekinen.

Agli shootout i Mastini sono andati a segno con Bastille e Buono dopo l’errore iniziale di Terzago ma le Linci sono andate a segno per tre volte. I tentativi di Tilaro e Borghi invece si sono infranti, inframezzati dalla rete di Bitetto, autore del colpo che ha deciso la gara.

Un peccato perché, come detto, le due squadre hanno viaggiato alla pari: anche nel numero di tentativi Linci e Mastini sono stati in pieno equilibrio, con 31 tiri ciascuno. E pari – ma 0 a 0 – è terminato anche il confronto delle reti in superiorità numerica, antico problema per Varese che sotto Matikainen aveva fatto qualche passo avanti. In classifica però, i gialloneri sorpassano l’Appiano travolto ad Aosta ma dovranno certificare il quarto posto nell’ultimo turno di Master Round contro l’Alleghe. Un obiettivo da cogliere a ogni costo, anche pensando agli incroci playoff.

PERGINE SAPIENS – HCMV MASTINI VARESE 3-2 d.r.
(1-0; 0-0; 1-2; 0-0; 1-0)

MARCATORI: 18.16 Marcazzan (P – Andreotti, Manica); 46.30 Tilaro (V – Ghiglione, E. Mazzacane), 47.38 Bastille (V – M. Borghi, Maekinen); 50.14 Meneghini. Shootout decisivo: Bitetto.

PERGINE: Zanella (Gadler); Marchetti, Manica, Ambrosi, Marcazzan, Liprandi, Lacedelli; Gasperetti, Korkiakoski, Meneghini, Sullman Pilser, Covi, Bitetto, Foccoli, Andreotti, Emoff, Flessati. All. Ambrosi.
VARESE: F. Matonti (Pysarenko); Maekinen, M. Matonti, Schina, E. Mazzacane, Crivellari, Bertin; Bastille, M. Borghi, Terzago, Buono, Ghiglione, Tilaro, Xamin, M. Mazzacane, Perino, Peterson, P. Borghi, Fornasetti. All. Matikainen.
ARBITRI: Bedana, Gruber (Carissimi, De Cristofaro).
NOTE. Penalità: P 8′, V 6′. Superiorità: P 0-2, V 0-3.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 19 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.