Mastini, testa a testa a Pergine: gialloneri sconfitti ai rigori

I Mastini cedono alla lunghissima distanza: dopo una partita giocata a testa alta la squadra di Matikainen perde solo ai rigori (3-2) a Pergine contro la formazione che – a detta di molti – è la più in forma della IHL in questo momento.

Bicchiere mezzo pieno, quindi? Sì, anche se il liquido all’interno ha una punta di amaro: Varese, sotto nel primo periodo di un gol, era riuscita a ribaltare il punteggio grazie alle reti di Tilaro e del solito Bastille, ma a 10′ dalla sirena finale ha subito il pareggio di Meneghini. L’overtime non ha dissipato i dubbi su chi dovesse vincere, con i gialloneri che erano partiti in powerplay ma poi sono stati caparbi a reggere anche con l’uomo in meno nel prolungamento a causa dei 2′ presi da Maekinen.

Agli shootout i Mastini sono andati a segno con Bastille e Buono dopo l’errore iniziale di Terzago ma le Linci sono andate a segno per tre volte. I tentativi di Tilaro e Borghi invece si sono infranti, inframezzati dalla rete di Bitetto, autore del colpo che ha deciso la gara.

Un peccato perché, come detto, le due squadre hanno viaggiato alla pari: anche nel numero di tentativi Linci e Mastini sono stati in pieno equilibrio, con 31 tiri ciascuno. E pari – ma 0 a 0 – è terminato anche il confronto delle reti in superiorità numerica, antico problema per Varese che sotto Matikainen aveva fatto qualche passo avanti. In classifica però, i gialloneri sorpassano l’Appiano travolto ad Aosta ma dovranno certificare il quarto posto nell’ultimo turno di Master Round contro l’Alleghe. Un obiettivo da cogliere a ogni costo, anche pensando agli incroci playoff.

PERGINE SAPIENS – HCMV MASTINI VARESE 3-2 d.r.

(1-0; 0-0; 1-2; 0-0; 1-0)

MARCATORI: 18.16 Marcazzan (P – Andreotti, Manica); 46.30 Tilaro (V – Ghiglione, E. Mazzacane), 47.38 Bastille (V – M. Borghi, Maekinen); 50.14 Meneghini. Shootout decisivo: Bitetto.

PERGINE: Zanella (Gadler); Marchetti, Manica, Ambrosi, Marcazzan, Liprandi, Lacedelli; Gasperetti, Korkiakoski, Meneghini, Sullman Pilser, Covi, Bitetto, Foccoli, Andreotti, Emoff, Flessati. All. Ambrosi.

VARESE: F. Matonti (Pysarenko); Maekinen, M. Matonti, Schina, E. Mazzacane, Crivellari, Bertin; Bastille, M. Borghi, Terzago, Buono, Ghiglione, Tilaro, Xamin, M. Mazzacane, Perino, Peterson, P. Borghi, Fornasetti. All. Matikainen.

ARBITRI: Bedana, Gruber (Carissimi, De Cristofaro).

NOTE. Penalità: P 8′, V 6′. Superiorità: P 0-2, V 0-3.