Safer Internet Day: è oggi la giornata di sensibilizzazione

Oggi si celebra il Safer Internet Day, la giornata internazionale di sensibilizzazione sui rischi della navigazione non consapevole.

Istituita nel 2004 dall’Unione Europea, viene celebrata il secondo martedì di febbraio, con l’obiettivo di far riflettere i giovani sull’uso di Internet, che è diventato un insostituibile strumento didattico e lavorativo, ma che comporta anche alcune insidie se non si è preparati a gestirlo.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ha organizzato workshop e dibattiti su tutto il territorio nazionale, prevedendo di incontrare oltre

60.000 ragazzi. Nunzia Ciardi, Direttore del servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, ha dichiarato in un comunicato che la sensibilizzazione sui temi della sicurezza online e dell’uso responsabile della rete è un impegno quotidiano, e la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione è per loro imprescindibile.

Ha inoltre sottolineato l’importanza di iniziative come questa, che aiutano a mantenere l’attenzione di giovani ed adulti sul tema, ricordando che questi ultimi rimangono fondamentali figure di riferimento per orientare i più piccoli ad un uso responsabile della rete.

I dati diffusi dalla Polizia di Stato parlano di numeri in aumento negli ultimi anni, con denunce di minori che dal 2017 al 2019 sono passate da un totale di 358 annue a 460, segno che ora più che mai è importante educare i bambini a relazionarsi con le infinite possibilità offerte dal World Wide Web.

Con il termine di “nativo digitale” si intende una persona nata tra la diffusione dei personal computer ed i sistemi operativi a finestre, quindi tra il 1985 ed il 1993, che hanno visto lo sviluppo e l’evoluzione dell’informatica moderna. Un discorso diverso vale per i giovanissimi di oggi, abituati ad interfacciarsi con smartphone e tablet ancor prima di aver chiare le dinamiche che stanno dietro ad ogni like o ad ogni foto condivisa.

Ecco il senso del Safer Internet Day: dare spunti di riflessione non solo per proteggere i più giovani, ma per aiutarli a proteggersi in modo attivo da cyberbullismo, disinformazione e contenuti

inappropriati, in modo che internet possa essere per loro uno strumento positivo di cui fruire in modo consapevole.