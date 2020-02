Scherma, a Varese la seconda prova regionale e interregionale

Saranno gli impianti del CUS Insubria, in via Monte Generoso 59 a Varese, a ospitare la seconda Prova Regionale e Interregionale GPG di scherma. L’organizzazione è stata affidata dal Comitato Regionale Lombardia Federscherma al Club Scherma Varese.

In pedana ci saranno oltre 730 atleti, tutti under 14, divisi in tre categorie per fascia d’età. I maschietti, giovanissimi, ragazzi/allievi al maschile e le bambine, giovanissime, ragazze/allieve al femminile. La due giorni che comincerà sabato 1 febbraio e si concluderà domenica 2, vedrà la disputa delle gare regionali di spada e delle interregionali di fioretto (con Piemonte) e sciabola (con Piemonte e Liguria).

Il programma comincerà alle 8:15 del mattino entrambi i giorni, e prevede la disputa delle gare di spada Ragazzi/Allievi e Giovanissime sabato, con le Interregionali di sciabola maschile e femminile e di fioretto femminile per tutte le categorie. Domenica saranno invece disputate le restanti prove di spada (Maschietti, Bambine, Giovanissimi, Ragazze/Allieve) e le maschili di fioretto.