Si prepara al gran finale il Festival Movincanto

Domenica 16 Febbraio alle 18 ci sarà il gran finale con un concerto di tutti i partecipanti al quarto Festival Movincanto. Si. tratta dell’evento promosso dal coro Sophia con la direzione artistica di Stefano Torresan, è stato patrocinato dai comuni di Cassano Magnago e Castellanza, dall’Istuituto Maria Ausiliatrice di Castellanza, che è anche sede della parte scolastica e sostenuto dalla Comunità pastorale San Maurizio, la quale ha messo a disposizione le sedi del corso e del concerto di domenica.

L’appuntamento è previsto alla Chiesa Santa Maria del Cerro di Cassano Magnago con ingresso libero.

Il festival si è sviluppato in un percorso scolastico che ha coinvolto, per il livello base, ragazzi delle classi quinte della primaria e prime medie dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza e, per il livello avanzato, tre cori scolastici: Vocal Dreams e Mary House dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza e Varese e il coro I Coriandoli della scuola media “B. Croce” di Lissone. Complessivamente, sono stati coinvolti 140 giovani coristi, che rappresentano il futuro della coralità e su cui si è voluto investire.

La direttrice greca Sofia Gioldasi ha condotto i quattro giorni di studio e sperimentazione di nuovi percorsi corali, con musiche di vario genere e includendo alcuni canti della tradizione greca.

Il lavoro della direttrice è stato poi rivolto ad un gruppo di voci femminili, vere protagoniste di Movincanto, formato da coriste provenienti da diverse esperienze corali, che si sono aggiunte al Coro Sophia di Cassano (l’ente organizzatore dell’evento) e al coro Thelys di Varese.

Diversi anche gli insegnanti che hanno seguito gli atelier di Movincanto, cogliendo la straordinaria occasione formativa offerta dall’esperienza di Sofia Gioldasi, direttrice che si è formata al conservatorio di Amsterdam, specializzandosi in canto corale, movimento del corpo e Stage Action per cori voci bianche e giovanili. Si è inoltre diplomata in musicologia ed educazione musicale alla Aristotele University di Tessalonica e ha diretto il prestigioso coro di voci bianche Nieuw Amsterdams Kinderskoor.