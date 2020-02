Il sindaco frena la bufala: “Nessun caso di contagio a Morazzone, basta allarmismo”

Alla terza chiamata telefonica ricevuta il sindaco di Morazzone ha voluto rompere gli indugi e bloccare quella che rischiava di diventare una valanga: ha impugnato lo smartphone e rassicurato i cittadini: “Non c’è nessun caso di Coronavirus a Morazzone”.

Maurizio Mazzucchelli, sindaco di Morazzone, è molto chiaro: «Non so dove sia girata questa notizia ma cominciavano ad arrivarmi troppe segnalazioni allarmate e ho dovuto intervenire. Non esiste assolutamente un caso a Morazzone e francamente non capisco come si possa diffondere notizie tese a procurare allarme in questo modo – spiega Mazzucchelli -. Ho chiamato anche il maresciallo dei carabinieri per capire se ci sono gli estremi di una denuncia».