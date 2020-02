Taglio del nastro per la pista dell’elisoccorso

Sabato 8 febbraio 2020 alle ore 10.00 presso il campo sportivo in Via Monte d’Inarzo verrà presentato il nuovo punto di atterraggio per l’elisoccorso del 118 da utilizzare negli interventi diurni e notturni.

Interverranno all’evento il presidente della Commissione terza di Regione Lombardia Emanuele Monti, il sindaco di Inarzo Montonati e i sindaci della zona.