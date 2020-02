Tenta la truffa del “tampone” a Casa Adele

Il comandante dei carabinieri di Ternate ha diffuso questa mattina, mercoledì 26 febbraio, una nota per mettere in guardia dalla “nuova truffa” che sta circolando da quando è partito l’allarme coronavirus.

È stato segnalato dal centro Casa Adele di Comabbio che si è presentata una persona di sesso maschile, età apparente 58 – 60 anni, alto circa 1,70 cm, che indossava una camicia bianca e portava con sé una borsa arancione. L’uomo ha tentato di entrare nella struttura presentandosi come un medico dell’Asl incaricato per fare i tamponi per il coronavirus. Si tratta di un tentativo di truffa, che è andato a vuoto.

Le forze dell’ordine invitano ad avvisare la Polizia Locale.