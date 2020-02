Il Triangolo presenta il video de “Il giorno sbagliato”

Esce oggi, mercoledì 26 febbraio, il videoclip de “Il giorno sbagliato”, ultimo brano estratto da “Faccio un cinema” il nuovo album di inediti de Il Triangolo.

Attualmente in tour per presentare il terzo lavoro discografico, il duo composto da Marco Ulcigrai e Thomas Paganini rilascia quello che presenta come «il videoclip più intimo e personale che abbiamo mai girato, probabilmente il nostro preferito, sicuramente il più vero. È nato in maniera spontanea quasi per caso – prosegue la band sul video – durante una giornata in cui Andrea Perna (il regista) è venuto a trovarci in studio l’estate scorsa, portandosi dietro una reflex con l’idea girare qualche immagine e scattare qualche foto di backstage. Il caso ha voluto che stessimo registrando proprio “Il giorno sbagliato”: dopo qualche giorno ci ha mandato questo video già montato, praticamente finito».

Il video è a cura di Andrea Perna, girato presso il Supermoon Studio. Nel video Il Triangolo, Riccardo Montanari e Giacomo Carlone.