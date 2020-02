Un murales artistico, contro vandalismo e degrado in via Pretura

Il festival di filosofia Filosofarti, che da anni si svolge nella zona di Gallarate e che propone eventi in grado di coniugare arte e filosofia, aprirà la sua serie di iniziative venerdì 21 febbraio al Teatro delle Arti, proponendo un fitto programma che si svolgerà fino a domenica 8 marzo.

Alcuni degli incontri saranno ospitati dall’associazione artistica e culturale Civico 3, nella sede in via Pretura 3. Proprio questa via è ultimamente sotto i riflettori in quanto, pur trovandosi nel centro storico della città, è in uno stato di incuria dovuto ai numerosi graffiti presenti sui muri degli edifici (foto: Antonello Canazza).

«Sono consapevole del fatto che per risolvere la situazione serva trovare un punto di incontro tra le diverse opinioni dei condomini e dell’amministrazione comunale» dice Sara Gorlini, presidente dell’associazione «ma sono convinta che la riqualificazione della zona, operata sfruttando le capacità dei numerosi artisti che hanno collaborato con Civico 3, rappresenterebbe un valore aggiunto per la città».

Civico 3 ha proposto quindi una soluzione per combattere il degrado da cui è afflitta la zona. Forti della loro collaborazione con numerosi artisti, l’associazione sarebbe disponibile a collaborare per realizzare un murales che aiuterebbe a riqualificare il passaggio urbano. Un progetto complicato che richiederebbe impegno, risorse e coordinazione, ma sicuramente realizzabile.

Al momento il vicolo presenta diverse scritte che hanno ben poco di artistico, dando l’impressione di transitare in un tratto in abbandono, cosa che rappresenta sicuramente un danno, considerando che stiamo parlando di una via del centro storico della città. Con proposta diversa da quella di Civico 3, il sindaco Andrea Cassani ha proposto di chiudere il vicolo con dei cancelli, per evitare che si svolgano attività illecite, ma non tutti sono d’accordo con questa soluzione.

La cultura del murales è “di casa” al festival Filosofarti, infatti già negli scorsi anni sono stati realizzati a Busto Arsizio progetti di street art, come ad esempio quelli realizzati dal centro giovanile Stoà a partire dal 2014, con diverse opere.