Un sabato di festa con il Carnevale Ardenese

Anche nella piccola frazione di Ardena il fine settimana è all’insegna del Carnevale.

Sabato 22 febbraio a partire dalle 14 è in programma il Carnevale Ardenese 2020 organizzato dalla Proloco di Ardena e dalla trattoria “Al grottino”.

Il ritrovo in piazza Lissoni alle 14 ,poi la sfilata per le vie del borgo con giochi per i bambini e per concludere merenda al Grottino con panini con la salamella e dolci di Carnevale.

In caso di maltempo la festa sarà annullata.

La locandina