Il Varesotto su Instagram: ecco le “magnifiche 5”

Villa Panza, il Sacro Monte, la Rocca di Angera, Santa Caterina del Sasso e i Giardini Estensi: le location varesine “regine” di Instagram saranno tra i protagonisti dello spazio varesino alla Bit, la Borsa internazionale del Turismo, in programma a Fieramilanocity da domenica 9 a martedì 11 febbraio.

L’ente camerale ha condotto un’analisi sulla presenza del nostro territorio sul social delle immagini: «Vogliamo monitorare con sempre maggior attenzione l’interesse che il pubblico dei social media riversa su Varese e le eccellenze ambientali e artistiche del nostro territorio» spiega Fabio Lunghi, presidente dell’ente camerale, nell’introdurre i risultati di un’indagine che ha preso in considerazione i post pubblicati sul social media che tutti gli indicatori evidenziano come quello più in crescita e dove, per primo, si è concentrata l’attenzione verso la qualità dell’immagine e la bellezza delle località fotografate. Un dato è certo: su Instagram, Varese e le sue eccellenze ambientali e artistiche stanno riscuotendo sempre più successo.

LE REGINE DI INSTAGRAM

Al primo posto, per attenzione da parte del pubblico, c’è Villa Panza con 27mila post caratterizzati dall’#villapanza.

E se uno dei luoghi più importanti per l’arte ambientale a livello europeo richiama un così alto interesse, di non meno rilievo è il numero dei post che compaiono facendo una ricerca per #sacromontedivarese. La località fin dal 2013 riconosciuta dall’Unesco quale Patrimonio Mondiale dell’Umanità ha toccato quota 13.300 post che su Instagram la rappresentano.

Non solo, perché il territorio varesino conta su altre tre bellezze che vantano più di 5mila post pubblicati dagli instagrammer. Si tratta della Rocca di Angera (#roccadiangera), dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno (#santacaterinadelsasso) e dei Giardini Estensi di Varese (#giardiniestensi).

Di grande rilievo anche l’apprezzamento riservato al lago di Varese: complessivamente, gli hashtag che intercettano le varie situazioni legate a questo specchio d’acqua superano quota 37mila condivisioni.

5MILA FOLLOWER PER #VARESEDOYOULAKE

«Sono passi in avanti significativi, cui diamo il nostro contributo con il profilo #varesedoyuolake, che si avvicina ormai ai 5mila follower quale account ufficiale su Instagram del turismo provinciale, riscuotendo sempre più successo – continua Lunghi –. La nostra presenza alla Borsa Internazionale del Turismo nell’ambito dello stand di Regione Lombardia ci permetterà di entrare contatto con i visitatori e gli operatori che, di anno in anno, affollano quello che è il maggiore appuntamento del settore».

Borsa Internazionale del Turismo al cui interno, nella giornata di martedì 11 febbraio, Camera di Commercio dedicherà un approfondimento al calendario del progetto Varese Sport Commission con gli eventi turistico-sportivi in programma nel 2020 sul nostro territorio. Un’iniziativa che avrà un rilievo nazionale, con la pubblicazione del calendario stesso sulla Gazzetta dello Sport in edicola in quella giornata. La circostanza sarà anche l’occasione per presentare il bando dell’ente camerale a sostegno delle manifestazioni turistico-sportive varesine. L’appuntamento di martedì 11 è per le 10 del mattino a Fieramilanocity, Gate Teodorico/Gate Colleoni, Padiglione 3 (C17 C25 G16 G24), stand Regione Lombardia.