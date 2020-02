Venerdì 4 ore di sciopero in tutte le fabbriche Whirlpool

Dopo le assemblee svolte sulla vertenza Whirlpool, i lavoratori di Cassinetta di Biandronno hanno espresso un giudizio estremamente negativo sia sulle scelte aziendali, sia sulla mancata assunzione di responsabilità del governo a tutela dell’occupazione e del mantenimento della produzione in tutti i siti Whirlpool disclocati in Italia, così come era stato sottoscritto nell’accordo dell’ottobre del 2018.

La Rsu insieme ai lavoratori ha deciso di continuare le iniziative di protesta con uno sciopero di altre 4 ore proclamato da Fim Fiom Uilm a livello nazionale. Quindi venerdì 7 febbraio si terrà dunque uno sciopero di 4 ore in tutte le fabbriche Whirlpool: le ultime 4 ore di ogni turno, le ultime 2 ore per i lavoratori part time e dalle 8 alle 12 (per i part-time le prime 2 ore) per tutte le aree impiegatizie. Il presidio delle portinerie inizierà alle 7.