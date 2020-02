Weekend di piccole escursioni e carnevali casalinghi

Questo ultimo weekend di febbraio sarà un fine settimana molto particolare, con cinema, locali di aggregazione e teatri chiusi, tornei sportivi e feste di compleanno sospesi e bambini più carichi del solito visti gli ultimi giorni di scuole chiuse trascorsi per lo più a casa.

Ma le occasioni per proporre loro qualcosa di divertente non mancano, e spaziano dalle brevi escursioni (meglio se nella giornata di venerdì – per chi può o aveva già preso ferie in vista del carnevale – o al massimo il pomeriggio di domenica, viste le previsioni meteo) a piccole sfilate private di trasformismo carnevalesco da organizzare in soggiorno a libri e giochi da condividere con mamma e papà.

Perché comunque il tempo trascorso insieme, genitori e figli, è prezioso per grandi e piccini e per coltivare le relazioni in famiglia.

Carnevale

Può essere una magra consolazione, ma per sabato è prevista pioggia e quindi, con ogni probabilità, anche le sfilate di carnevale previste, a cominciare da quella bosina in centro a Varese, sarebbero state comunque annullate per effetto del maltempo.

Ma ai bambini il Carnevale piace, in molti avevano già preparato in tutto o in parte il loro costume per partecipare alle manifestazioni a tema, a scuola o di piazza. Come fare? Potrebbe essere divertente dare vita a una versione domestica del carnevale, con una sfilata in soggiorno in cui ciascuno possa sperimentare diversi travestimenti, come in una gara di trasformismo in cui anche mamma e papà sappiano mettersi in gioco.

Per preparare il tutto possono essere utili dei trucchi (preferibilmente per bambini) e una scatola o un baule di vecchi abiti, stoffe e accessori bizzarri con cui scatenare la fantasia > Le regole del Carnevale

Escursioni

Stare all’aria aperta fa bene ai bambini, anche ai tempi del coronavirus, rispettando le ordinanze che richiedono di evitare grandi riunioni di persone in uno stesso luogo. Ma passeggiare in natura, magari con il pranzo al sacco, permette di godere di trascorrere del tempo in natura, mantenersi in attività fisica, godere di ottimi panorami e regalarsi qualche scoperta.

Varese centro e Sacro Monte: ci sono due percorsi divertenti, con tanto di mappa per le indagini, come si trattasse di una caccia al tesoro, proposte da Archeologistic attraverso dei kit da prenotare via mail o da ritirare venerdì mattina in piazza Monte Grappa > Scopri come partecipare



In vetta al Campo dei Fiori: facile, pianeggiante e super panoramico il sentiero che porta dal piazzale del belvedere ai piedi dell’Osservatorio astronomico del Campo dei Fiori. Sono quasi 5 chilometri ad andare e altrettanti a tornare e quindi non è consigliato ai bambini con meno di 6-7 anni o comunque non abituati a camminare. Per chi considerasse il tragitto troppo lungo si può comunque deviare verso punta di mezzo, per raggiungere con una lieve salita il prato di vetta e il suo panorama.

Brinzio: dal laghetto di Brinzio al Villaggio Cagnola, una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Per saperne di più

Ranco: il parco della Quassa offre una rete di sentieri semplici e pianeggianti sia nel bosco che sul lago, da Sasso Cavallazzo alle spiagge di Ispra. Punti di partenza comodi e vari, dall’ex Comune di Ranco o dal Campo da Rugby (con ampio parcheggio) > Leggi di più

Piana di Vegonno: si trova ad Azzate a poca distanza dal centro del paese. Un sentiero attraversa i campi e i prati di questo splendido angolo della provincia. Tutte le foto della Piana di Vegonno



Luvinate: dal Poggio di Luvinate a Velate, nei boschi del Parco del Campo dei Fiori una passeggiata semplice, ricca di scoperte fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > Leggi qui

Tornavento: lunga poco più di tre chilometri, nel cuore del bosco e della brughiera, la via Gaggio è un percorso storico e un’area verde pregevole, ricca di testimonianze legate alla civiltà contadina e storici. Dalla piazzetta del borgo di Tornavento si raggiunge la Ex-Dogana Austroungarica e Lonate Pozzolo > Scopri di più

Agra: Tra le passeggiate alla portata di ogni tipo di passo c’è il Sentiero del Sole di Agra una camminata semplice, tra i boschi della zona dalla quale si possono raggiungere alcuni punti panoramici molto suggestivi. Il Belvedere di Agra è uno dei più amati e fotografati della nostra provincia. Le foto dei lettori

Piste ciclabili: molti dei laghi della provincia sono dotati di piste ciclabili, per lo più pianeggianti che ne seguono le rive e immerse nel verdi. Sono percorsi adatti ai bambini anche più piccoli, che possono percorrerne magari tratti brevi, a piedi o su qualunque mezzo dotato di ruote (pattini, monopattini e loro derivati, biciclette con o senza rotelle) > Ad esempio il giro del Lago di Varese

Letture e giochi

Libri per bambini e ragazzi, albi illustrati, storie fantastiche, avventure e riedizioni di favole tradizionali: la letteratura per giovani e giovanissimi vive un’epoca d’oro, con tante proposte di qualità. Da settimane la scrittrice Laura Orsolini, fondatrice e anima della libreria Millestorie di Fagnano Olona, sceglie per i lettori di VareseNews i volumi più belli del momento, per coltivare insieme la passione per la lettura che aiuta tutti a crescere meglio > Mamma scegliamo un libro?

Giochi: colori, forbici, colla, giochi in scatola e fotografie. Ecco ciò che serve ai bimbi per giocare in casa, senza stare per forza davanti alla tv tutto il giorno > Leggi qui