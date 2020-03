Anche Somma Lombardo si arrende e chiude i parchi

Alla fine anche a Somma Lombardo ci si arrende alla necessità di misure drastiche per indurre al rispetto delle distanze sociali: il sindaco Stefano Bellaria ha deciso di chiudere i parchi cittadini e vietare la sosta sulle panchine in alcuni luoghi centrali (ancora) frequentati.

«Spiace intervenire in modo drastico» ha ammesso Bellaria. Per Somma è stata anche una giornata faticosa, segnata dalla scomparsa di don Ezio Bisello, dalle notizie su ulteriori contagiati – in totale sono cinque – e anche dalle voci che circolano sulle condizioni delle singole persone ammalate (in tanti le segnalano anche a VareseNews, che ovviamente ha dovere di verifica e rispetta i limiti sulla privacy).

Tornando al provvedimento, sarà in vigore da sabato 21 marzo, per dolorosa ironia del destino il giorno in cui inizia la primavera: il sindaco chiude i parchi cittadini – compresa l’area sgambamento cani – ma vieta anche di usare le panchine di via Milano e largo Sant’Agnese, «divenuti in alcuni orari luoghi di possibile assembramento».



(Nella foto: l’area verde davanti alla chiesa del Lazzaretto, memoria della peste seicentesca)

«L’invito è a fare la spesa possibilmente una volta a settimana e in orari differenziati per evitare inutili affollamenti; la spesa poi non deve essere una scusa per fare passeggiate». Un appello particolare il sindaco l’ha rivolto a giovanissimi e ad anziani, due categorie che – in varie località – sembrano particolarmente disattente nel rispetto delle misure contro il contagio.