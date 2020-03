Dopo 63 anni d’attesa apre la nuova via del Ponte

Via del Ponte a Busto Arsizio è stata nuovamente riaperta dopo mesi di lavori per allargare la sede stradale. «Non è un’inaugurazione ma non aveva senso tenerla ancora chiusa», ha spiegato il sindaco Emanuele Antonelli mentre gli operai rimuovevano transenne e nastro da cantiere.

Galleria fotografica Riapre via del Ponte a Busto Arsizio 4 di 9

«Lo svincolo è pronto e tra un mesetto se il tempo sarà buono rifaremo completamente il tappetino di asfalto -ha continuato il Sindaco- e nel frattempo faremo il bando per far adottare l’aiuola». Ciò che non cambierà è la possibilità di svolta a sinistra “sia per motivi di sicurezza sia per mancanza dello spazio previsto dalle norme”, spiega il comune in una nota.

Un’inaugurazione che arriva dopo un iter iniziato ufficialmente il 27 giugno 2018 e lavori per un totale di 86.000 euro ma che in realtà è attesa da almeno 63 anni.

Lo racconta un residente della zona che ricorda: «Ho comprato casa qui nel 1957 e il vecchio proprietario mi aveva detto che entro la fine dell’anno sarebbero partiti i lavori per l’allargamento della strada. Di tempo ne è passato tanto ma finalmente i lavori sono stati fatti».