Arrivano a 9 i casi di Coronavirus a Tradate: “No alle polemiche, aiutate”

Arrivano a nove i casi di Coronavirus a Tradate. Il sindaco Giuseppe Bascialla conferma che si sta facendo tutto il possibile per fronteggiare la crisi, ma chiede l’aiuto della cittadinanza: «Invece di sollevare polemiche inutili sull’uso delle mascherine, mi aspetto che queste persone si mettano a disposizione come volontari nei gruppi che stanno facendo davvero un servizio alla città. Mi riferisco alla protezione civile o ai volontari dell’ospedale» spiega il primo cittadino.

La situazione in città è sotto controllo, ma il sindaco Bascialla non esclude che si possano prendere ulteriori provvedimenti: «Ci sono ancora troppe persone in giro. Abbiamo chiuso i campi da gioco e i cimiteri. Cominceremo a sanzionare le persone perché ad alcuni non è entrato nelle testa che si deve stare in casa – spiega -. Non escludo che nei prossimi giorni si possa adottare il provvedimento di non allontanarsi a più di 200 metri dalla propria abitazione. Per ora aspetto di sapere cosa deciderà il governo dopo il 25 marzo, poi prenderò le mie decisioni».

Il sindaco illustra le attività in campo per il controllo del territorio, per la sicurezza delle persone: «Le attività della polizia locale sono state riorganizzate e gli agenti sono operativi su tre turni, dalle 7 del 24. Inoltre c’è anche attiva la collaborazione costante con i carabinieri, mentre la Protezione Civile sta facendo un lavoro di supporto enorme. Ai 12 volontari, nelle ultime settimane, si sono aggiunti altri quattro nuovi volontari. Questo è un momento importante in cui ognuno può fare la sua parte per il bene della comunità».