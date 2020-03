“Era attenta e rispettosa. Ma il virus ce l’ha portata via”

Si è spenta Nunzietta Bozzetti. La morte è avvenuta ieri sera all’ospedale di Busto Arsizio. La signora, di 85 anni, risiedeva in città ed è la terza vittima dall’inizio di questa emergenza.

Cristina Randi, moglie del figlio Marcello afferma: «Nunzietta stava bene ed é stata attenta a rispettare le regole per non contrarre il Coronavirus. Purtroppo però forse era già troppo tardi… ora, siccome molti continuano a uscire, speriamo che la sua morte serva almeno a far capire a tante persone che devono davvero stare a casa, perché questo virus é molto pericoloso e si muore, per di più soli. A questo proposito vorremmo ringraziare l’infettivologa dell’ospedale di Busto, dottoressa Claudia Zeroli, per la grande umanità e professionalità con cui l’ha accompagnata fino in fondo, nel migliore dei modi».

Lascia due figli, Marcello e Mario Milani, tutti in quarantena, così come le loro famiglie