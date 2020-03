Beltraminelli ha lasciato l’ospedale: “Rispettiamo le indicazioni”

L’ex consigliere di Stato del Canton Ticino Paolo Beltraminelli ha lasciato l’ospedale.

Circa due settimane fa era stato ricoverato a Locarno, a causa di un’infezione da Coronavirus. Il politico ticinese, molto conosciuto anche in Lombardia, per il ruolo istituzionale ricoperto in passato, ha affidato alla sua pagina di Facebook il racconto delle sue giornate in ospedale dopo la notizia della positività del tampone per il Covid-19.

Di seguito il messaggio, pubblicato oggi sulla sua pagina personale: