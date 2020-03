“Bergamo, una comunità piena di dolore”

(Foto Bergamonews)

E’ stata un colpo al cuore la diretta di questa sera del nostro direttore Marco Giovannelli con Davide Agazzi, vicedirettore di BergamoNews.

La situazione nella bergamasca è infatti drammatica, e il problema non sono tanto le indicazioni quanto la conta dei morti. Una vera guerra a cui, per ora, non c’è nessun rimedio.

«Noi vediamo sui social la gente che canta dai balconi, ma a Bergamo nessuno se l’è sentita di farlo – ha detto tra le altre cose, Agazzi – Un po’ perchè i bergamaschi sono schivi, un po’ perchè c’è ancora troppo dolore in questa città»

