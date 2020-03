Besnate riaccoglie due concittadini guariti dal Coronavirus

Ci sono buone notizie per Besnate sul fronte Coronavirus: «Due dei nostri concittadini, tra i quattro totali contagiati, sono tornati al proprio domicilio in quanto sono in via di guarigione». Ad annunciarlo Giovanni Corbo, il sindaco della cittadina.

Le altre due persone sono ancora ricoverate, «ma contiamo a breve di riaverle tra noi», spera Corbo. «Sono notizie che fanno piacere perché significa che con forza e con tenacia la malattia ha fatto il suo corso e queste persone possono rientrare felicemente presso la propria residenza». A loro e alle famiglie va un abbraccio a distanza da parte di tutta l’amministrazione.