Busto al Centro chiede una commissione su Accam: “Da assemblea nuovo quadro”

Busto al Centro esprime la propria posizione in merito alla proposta di cedere il terreno su cui sorge l’inceneritore, di proprietà del Comuna di Busto Arsizio, alla società Accam. Dall’assemblea sarebbe emersa una proposta nuova e di cui il consiglio comunale non è stato informato. Per questo Gianfranco Bottini, uno dei fondatori della lista, chiede che se ne parli in commissione.

A seguito della recente assemblea di Accam sono emerse, unicamente per via giornalistica, delle notizie che presenterebbero una situazione nuova e diversa rispetto a quella che si era tracciata nel corso del Consiglio Comunale che aveva approvato le linee guida che il Sindaco avrebbe dovuto proporre e sostenere nel corso della suddetta Assemblea.

Le assemblee sono fatte per ascoltare le opinioni dei soci e per cercare soluzioni condivise, quindi da parte nostra non ci stupiamo che una nuova ipotesi sia sortita dalla discussione (pare per iniziativa di un altro socio) e sia stata posta sul tavolo per la valutazione da parte del nostro Comune; ci stupiremmo invece se essa non fosse rapidamente portata a conoscenza del Consiglio Comunale dal quale il Sindaco e la Giunta hanno voluto che partisse questo delicato momento della vita della società.

Per tale ragione solleciteremo una Commissione o comunque una forma di informazione dei Gruppi Consiliari in maniera che tutti possano fruire di fonti certe, in vista di decisioni non certo semplici. Siamo interessati anche a conoscere le reazioni degli altri soci sugli anticipi di pagamento fatture richiesti per un proseguimento a breve dell’attività di Accam (ricordando le preoccupazioni in proposito da noi espresse in Consiglio Comunale).

Non vogliamo esprimere opinioni prima di avere informazioni ufficiali, ma l’ipotesi di cessione del terreno in conto aumento capitale è solo apparentemente una strada di facile attuazione, in effetti trascina con sè non banali considerazioni che devono essere approfonditamente indagate.

Ecco perché al di là degli aspetti legali e amministrativi immediati risulta necessaria una forte valutazione sulle implicazioni future sulla vita dell’azienda e sul significato anche in prospettiva di una nostra partecipazione maggioritaria, oltre naturalmente a tutte le scontate considerazioni su occupazione, difesa del territorio, salute . Quasi sicuramente una decisione del genere non potrà prescindere dalla decisone, e per noi dalla conoscenza, su nuovi piani societari nei loro contenuti strategici e contabili.

Come al solito Busto al Centro assicura una partecipazione alle decisioni importanti per la nostra città con spirito critico ma non preconcetto; come al solito però qualsiasi nostra opinione e qualsiasi decisione verranno assunte solo se compiutamente informate.