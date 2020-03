Caronno Varesino, i numeri per chi ha bisogno di aiuto

Anche Caronno Varesino ha attivato il servizio porta a porta per aiutare gli anziani o le persone in difficoltà. Il sindaco Raffaella Galli ha diffuso in questi giorni un volantino con le indicazioni e i numeri cui rivolgersi in caso di necessità.

“Approfitto della presente per ricordarvi che vi sono vicina in questo momento molto difficile e delicato per il nostro Paese e la nostra Nazione – si legge nel volantino – . Vi chiedo, per quanto vi sia possibile, di vivere questa circostanza con serenità, fare molta attenzione alle prescrizioni e ai comportamenti da seguire per evitare il contagio e tutelare la vostra salute. Rispettate quanto previsto dalle ordinanze ministeriali. Aiutiamoci tra noi!

A partire dai prossimi giorni per far fronte all’emergenza “Coronavirus”, abbiamo predisposto un servizio a domicilio usufruibile dalle persone con più di 65 anni, o affette da patologie croniche che non possono fare affidamento sull’aiuto di familiari, persone impossibilitate a spostarsi dal proprio domicilio: farmaci a domicilio, generi alimentari o di prima necessità con consegna gratuita.

Potete telefonare ai numeri: 335 7729901 assessore alla Sicurezza Mario De Micheli oppure al 338 1577181 sindaco Raffaella Galli

Vi risponderemo per attivare il servizio.

Il servizio verrà attivato solo tramite i numeri di cui sopra ed effettuato tramite i volontari di Protezione Civile Comunale e i Volontari dei Carabinieri in Congedo che si identificheranno.

Diffidate da chiunque offra un servizio simile, senza passare da questo canale e denunciate immediatamente direttamente ai numeri sopra indicati.

Si raccomanda inoltre che il servizio sia utilizzato con coscienza per fare in modo che sia efficace soprattutto da chi ne ha effettiva necessità, quindi qualsiasi uso improprio sarà immediatamente respinto”.