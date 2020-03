Chiusi i cimiteri e la casetta dell’acqua

Continuano i provvedimenti per contenere il più possibile la diffusione e il contagio del coronavirus.

Per evitare possibili assembramenti di persone, l’amministrazione di Sesto Calende ha infatti comunicato la chiusura di tutti i cimiteri nel territorio comunale e, come da specifica disposizione normativa, anche della casetta dell’acqua di via S. Donato, posizionata di fronte alla chiesa dell’Abbazia.

Il sindaco Giovanni Buzzi raccomanda nuovamente il “rispetto delle disposizioni relative al divieto di spostamento, se non per motivate esigenze, e di assembramento nelle strade, piazze nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia delle saluta pubblica”.