Cocaina, hashish e coltelli a serramanico in macchina. Arrestati due uomini di Saltrio

Nella serata di venerdì 28 marzo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne un 37enne, entrambi di Saltrio, in quanto ritenuti responsabili del reato di spaccio di sostanze stupefacenti e, per il solo 28enne, dei reati di resistenza a un pubblico ufficiale, detenzione abusiva di munizioni e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

In particolare, i carabinieri hanno proceduto al controllo dei due giovani mentre transitavano a bordo di un pick-up sulla strada che porta da Arcisate a Varese nel quartiere di San Fermo.

Sottoposti entrambi a perquisizione personale e del veicolo, il 28enne è stato sorpreso in possesso di circa 46 grammi di cocaina, 103 grammi di hashish, cinque coltelli a serramanico dei quali non era in grado di giustificarne il porto, una cartuccia a pallini per fucili calibro 12 e ben 490 euro in banconote di vario taglio, che i carabinieri ritengono verosimilmente provento d’attività di spaccio, mentre il 37enne è stato trovato in possesso di 0,8 grammi di cocaina e circa 11 grammi di hashish, il tutto posto sotto sequestro dai Carabinieri.

Durante l’operazione, il 28enne ha opposto resistenza fisica ai militari per sottrarsi alla cattura, dimenandosi con strattoni e calci, e per questo immediatamente bloccato e ammanettato. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati portati al carcere di Varese, su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.