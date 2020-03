Coronavirus, primo morto a Castellanza

Anche Castellanza piange il suo primo concittadino morto a seguito dell’epidemia di Coronavirus. Lo annuncia il sindaco Mirella Cerini con un video nel quale invita tutta la città «a stringersi attorno alla famiglia che ha subito questo lutto».

Una tragedia che esorta la prima cittadina ad esortare i castellanzesi a rispettare le regole. «Sono in contatto con i direttori di tutti i supermercati -dice- e ci sono ancora troppi comportamenti non accettabili». Per questo Cerini esorta solo una persona per famiglia ad andare a fare la spesa, evitando gli orari di punta e facendo provviste per almeno una settimana.

Nel frattempo raddoppiano le persone contagiate in città. Risultano infatti 6 le persone contagiate in città e di queste 4 sono ancora ricoverate in ospedale.