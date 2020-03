Dal Teatro di Varese un sostegno al “Circolo della Bontà”

Gli spettacoli in programma al Teatro di Varese sono tutti annullati, così come stabilisce il Decreto del Presidente del Consiglio.

Il Teatro, nella persona del direttore Filippo De Sanctis, ha deciso di proporre un’iniziativa benefica a chi ha già acquistato il tagliando per uno degli spettacoli annullati: non chiedere il rimborso ma devolvere gli importi dei biglietti alla raccolta fondi de “il Circolo della Bontà”.

Devoluzione dell’importo dei biglietti rimborsabili a causa di annullamento spettacoli presso il Teatro Openjobmetis di Varese in favore della Fondazione Il Circolo della Bontà a sostegno della Asst dei Sette Laghi (Ospedali di Varese)

Care Spettatrici e spettatori,

Come Voi stiamo vivendo queste ore con grande apprensione e sacrificio, la totale sospensione delle attività di spettacolo sta mettendo a dura prova i teatri di tutta Italia, gli artisti, e l’intero settore della Cultura. Non vi nascondiamo però che accettiamo gli ultimi provvedimenti con grande senso di responsabilità, in questo momento siamo chiamati tutti a fare il nostro dovere per sconfiggere al più presto la minaccia che incombe su di noi.

Ma oggi vorremmo vi uniste a noi in un unico, immenso, applauso verso chi da settimane è in prima linea, combatte ogni giorno e si espone a rischi notevoli, e davvero sta spendendo ogni ora della sua vita in questa battaglia, ovvero il personale ospedaliero ed ogni struttura sanitaria della nostra Nazione, Regione, Città. Loro hanno davvero bisogno di tutto il nostro sostegno e collaborazione.

Per questo abbiamo deciso di condividere l’appello della Fondazione “Il Circolo della Bontà” che ha già attivato una raccolta fondi a favore dell’Asst dei Sette Laghi, titolare dei sette ospedali della nostra provincia tra i quali l’Ospedale di Circolo di Varese, l’Ospedale della nostra Città.

Il Teatro abbraccia lo slogan della Fondazione #PRENDITICURADICHITICURA, proponendovi di rinunciare, se vorrete, al rimborso dei biglietti per gli spettacoli annullati a causa delle ordinanze governative, e devolvendo, per il tramite del teatro, gli importi dei biglietti (*esclusivamente quelli acquistati presso il botteghino del teatro) a favore della raccolta fondi della Fondazione.

Sarà nostra cura segnalare pubblicamente il nome di ogni spettatore, e l’importo dei suoi biglietti, che deciderà di devolvere tramite il Teatro Openjobmetis di Varese a favore di questa causa.

Da parte nostra speriamo di poter registrare molte vostre adesioni a questo appello e sopratutto di poterVi rivedere ancora al Teatro Openjobmetis di Varese in un unico ed immenso abbraccio in nome del Teatro e della Cultura, unica vera medicina per guarire le ferite di questo terribile periodo.

Il Direttore Organizzativo

Filippo De Sanctis

L’adesione a questa campagna è libera e non vincolante, se deciderete di riscuotere direttamente il rimborso dei biglietti sarà comunque possibile farlo secondo le indicazioni fornite dalla biglietteria. *E’ possibile lasciare al Teatro per la donanzione esclusivamente i biglietti acquistati presso il botteghino del Teatro degli spettacoli organizzati direttamente dal Teatro, per i biglietti acquistati presso Ticketone, o di altri organizzatori, si dovranno seguire le altre indicate modalità di rimborso effettivo.