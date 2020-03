“Tipi da #IoRestoACasa!”, una webserie per aiutare gli ospedali varesini

«Ad oggi sono stato costretto a sospendere le registrazioni della seconda stagione della mia serie tv ma, trovandomi in malattia a casa, ho deciso di dar vita a un nuovo progetto, ossia una webseries dal titolo “Tipi da #IoRestoACasa!”».

È il messaggio del fil maker Emanuele Mattana che si diletta in zombie movies ma anche in serie web come “Love Sofà”. Ora, a fronte dello stop di spostamenti e montaggi per gli altri progetti, ha deciso di dedicare spazio e risorse per gli ospedali del territorio.

«Questa webseries, che sarà sponsorizzata attraverso proprio questa mia pagina, ‘Cronache di uno con l’influenza nel 2020‘ avrà una scopo sociale molto importante.

In breve: vorremo, con questi episodi divertirvi, intrattenervi, ironizzando su questa situazione. Cercheremo di farvi sorridere, insomma!».

«Ma il progetto ha scopo assolutamente sociale, in quanto, attraverso i nostri video, cercheremo di aiutare, per chi ne avrà il piacere, di raccogliere fondi destinati all’Ospedale del Circolo di Varese attraverso la Fondazione Il Circolo della Bontà Onlus (a questo link https://www.facebook.com/circolodellabonta/) che ha deciso di sposare la nostra iniziativa».

«Per chiunque volesse fare una donazione, sarà sufficiente che acceda alla pagina della fondazione e segua le indicazioni».