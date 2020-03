Dalla Farmacia di Cuvio un dono prezioso per la Protezione Civile

Duecento mascherine in regalo a chi è schierato in prima linea per combattere il coronavirus. Il dono è di quelli importanti e arriva dalla Farmacia di Cuvio che ha deciso di fornire la locale squadra di Protezione Civile dei dispositivi più efficaci contro il contagio da Covid-19.

Sono infatti 100 le mascherine di tipo FFP2 e altrettante di tipo FFP3 quelle che la farmacia – attività che, tra l’altro, è un vero e proprio avamposto in questo periodo – ha messo a disposizione ai volontari del gruppo Intercomunale Valcuvia. Quest’ultimo, tra l’altro, svolge anche il servizio “Io resto a casa” offerto dal Comune di Cuvio per la consegna domiciliare dei farmaci (il numero di contatto è il 349-3188691).

L’Intercomunale Valcuvia ha ringraziato pubblicamente la dottoressa Cantù e lo staff della farmacia con un post sulla propria pagina Facebook. «Queste mascherine saranno utilizzate dai volontari per tutte le attività a supporto della lotta contro COVID19 e alcune saranno indirizzate anche alla Polizia Locale e alla Caserma dei Carabinieri di Cuvio» si legge nel comunicato della Pro Civ valcuviana.