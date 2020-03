Due nuovi casi a Vedano Olona, entrambi in ospedale

Il sindaco di Vedano Olona Cristiano Citterio ha comunicato oggi che risono verificati altri due contagi da coronavirus in paese.

Si tratta di due persone, entrambe ricoverati in ospedale, in condizioni serie ma stabili.

Il sindaco ha rassicurato sulla rete di sostegno attivata per le famiglie delle persone ricoverate e ha invitato i vedanesi a sostenere i tre concittadini che in questo momento stanno lottando contro il virus.

Da Citterio infine un’esortazione a tutti i cittadini a rispettare le regole e a restare in casa, oggi l’unico modo per evitare di ammalarsi: «Facciamo di tutto per rimanere a casa, mi raccomando, insieme ce la possiamo fare. Forza Vedano, forza vedanesi, ne usciremo insieme il più presto possibile».