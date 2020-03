Ecco cosa rimane aperto a Turbigo

L’obbligo è rimanere in casa; si può uscire solamente per motivi di lavoro (che non prevedano lo smart working) e per impegni inderogabili, come fare la spesa. Sono le raccomandazioni che sentiamo ogni giorno, nelle conferenze della Protezione Civile e del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Ma quindi, cosa rimane aperto? Abbiamo fatto un elenco delle attività di Turbigo che non hanno chiuso e che, salvo eventuali nuovi provvedimenti, rimarranno aperti durante il periodo di quarantena per l’emergenza Covid-19.

Farmacie

Rimarrà aperta la farmacia Pavanetto, di via Stazione 4 e la Lloyds Farmacia San Francesco, di via Allea Comunale 24.

Alimentari – Frutta e verdura

La Baita del formaggio continuerà a effettuare consegne da lunedì al sabato, solo al pomeriggio; mercoledì sarà presente con uno stand al mercato cittadino, che rimane aperto. Continuerà anche il servizio consegne della pescheria Maremosso.

I supermercati – il Conad di via Armando Diaz 1 e l’U2 di via Milano – rimarranno aperti; La frutta di Katia di via Allea Comunale 9; Limunat di via Milano 23; Pancaffè in via Alessandro Volta 20; la Salumeria Re di via XXVI Aprile 16; Your corner market di via Villoresi 33.

Pizzerie e ristoranti

Il Calipso, la Pizzeria Amalfitana e il Rostipizza continueranno a effettuare consegne a domicilio.

Panifici

Rimane aperto il Panificio Lorenzini e la Bottega del Pane. Quest’ultima non effettuerà consegne a domicilio, e l’ingresso sarà soggetto a limitazioni.

Giornali e tabacchi

Carta e penna riaprirà ad aprile, mentre la cartoleria Sartorelli consegnerà solo giornali, e l’ingresso sarà soggetto a limitazioni. Il Salotto, la Tabaccheria Coppo e Lovison Dennis rimarranno aperti senza fare consegne a domicilio.

Servizio veterinario e articoli per animali

L’Ambulatorio Veterinario del dottor Pastori effettuerà solo servizio telefonico e/o urgenze. L’Agrigarden e il Tempio dei Pelosi faranno solo consegne a domicilio.

Altre attività

Il Paolo Aresi di via Milano 13 rimane aperto solo per riparazioni macchine e ritiro merce. L’Erboristeria L’Erbario sarà aperta ma con limitazioni. La Bottega delle Cialde farà solo consegne a domilio. L’Optottica Zanardi rimane aperta ma solo su prenotazione.